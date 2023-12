Virksomheder Abonnement

Lars Tvede roste hemmelighedsfuldt selskab til skyerne. Nu har han slettet alt

For nylig skrev erhvervsmanden Lars Tvede et meget positivt opslag om det kroatiske selskab Bellabeat, som han for fem år siden selv var med til at investere i. I sidste uge havnede Bellabeat i modvind, og nu har Tvede fjernet sit opslag.