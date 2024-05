Kultur Abonnement

Berømt fodboldspiller nævnte den »djævelske løgn«, som kvinder får fortalt. Så blev han lagt for had

NFL-stjernen Harrison Butker skulle holde en fornem tale på et amerikansk college. Så besluttede han at sige, hvad han mener om kvindens plads. Nu er han lagt for had – men han rammer en åre i tiden.