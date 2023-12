Virksomheder Abonnement

Usandheder og modstridende forklaringer: Peter Warnøes guldæg slår revner

Erhvervsmanden Peter Warnøe og hans firma Nordic Eye står til at tjene et milliardbeløb på en gylden investering i det kroatiske selskab Bellabeat. En række eksperter har dog svært ved at få succeshistorien til at give mening. Berlingske tog til Zagreb for at undersøge sagen.