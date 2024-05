Virksomheder Abonnement

Værtshusejer med sviner til TV 2 efter EM-beslutning: »De ødelægger jo en folkefest«

Ejer af kendt københavnsk værtshus går til angreb på TV 2, efter kanalen har meldt ud, at de ikke vil tillade storskærmsarrangementer uden for cafeer og barer. TV 2 slår fast, at de har købt rettighederne til EM-kampene for at drive en forretning.