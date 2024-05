Kultur Abonnement

Emil Salzer tog på skrivekursus hos Gentofte Kommune. Han skrev et »vildt digt« – nu beskylder han kommunen for censur

Digteren Emil Salzer skrev et hårdt digt om kvinder på et skrivekursus, som Gentofte Kommune afholdt. Men digtet måtte ikke komme med i udgivelsen fra kommunen, som kaldte det for hadtale. Emil Salzer mener, at der er tale om censur.