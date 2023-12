Samfund Abonnement

Jødisk familie fortæller om jødehad på københavnsk skole. Speget forløb derefter udstiller nyt dilemma i det danske skolevæsen

En påstået dødstrussel mod en niårig jødisk dreng på en københavnsk skole har udmøntet sig i et længere speget forløb mellem skoleledelsen og vrede forældre. Skolen mener ikke, at der er tale om en hadforbrydelse, viser dokumenter i sagen. Moren føler sig nedgjort, patroniseret og svigtet. Sagen udstiller nyt dilemma for det danske skolevæsen, mener førende ekspert.