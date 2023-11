Politik Abonnement

Hun er »pissebange« og har bestilt et overvågningskamera – og den jødiske kvinde er ikke alene med frygten

Siden begyndelsen af oktober er mængden af antisemitiske hændelser i Danmark vokset markant. På få uger er indberetningerne vokset mere end på et helt år, lyder det nu. En dansk jødisk kvinde har oplevet, at der opfordres til boykot af hendes forretning. Nu har hun taget et drastisk skridt.