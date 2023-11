Politik Abonnement

Venstres store dag – jo mere Pelle Dragsted tordner, des bedre

Skattelettelser var et af Venstres vigtige krav for at gå med i regeringen. Nu er de her. Ti milliarder kroner i skulderklap til »det arbejdende folk«, men det er næppe nok til at trække partiet ud af en dyb krise. Til gengæld har den kommende formand fået et fundament at stå på.