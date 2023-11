Politik Abonnement

Nye oplysninger afslører: Demonstranter på Nørrebro råbte kontroversielt arabisk budskab, som henviser til angreb på jøder

Fredag aften sidste uge bevægede en propalæstinensisk demonstration sig fra det ydre Nørrebro mod Kongens Nytorv. En række jihad-råb har allerede vakt politisk opsigt. Nu viser nye optagelser, at demonstranterne også råbte et andet budskab, der kan opfattes som antisemitisk, og som henviser til et historisk slag, hvor jøder blev dræbt.