Minister vil have eksportaftale med Kina i tilfælde af svinepest

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har været i Kina for at arbejde på, hvad han ser som en afgørende aftale for svinekødsindustrien i Danmark. Aftalen skal sørge for, at der stadig kan eksporteres svinekød til Kina, hvis afrikansk svinepest skulle ramme danske svin. (Arkivfoto). Fold sammen

Læs mere