I over 20 år har overlæge behandlet kvinder, der ikke kan blive gravide. Nu vil hun have ændret loven: »Det er meget frustrerende«

Gynækolog og overlæge Anette Tønnes Pedersen vil rigtig gerne hjælpe sine patienter til at få børn. Men for de patienter, hvor en rugemor er deres eneste håb om at få et biologisk barn, er der ikke meget, hun kan – eller må – gøre.