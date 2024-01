Politik Abonnement

På gynækologens kontor fik 15-årige Thea besked om, at hun aldrig kan blive gravid. Statsministerens nytårstale gjorde hende paf

Thea Skjærbæk Pedersen lyttede intenst med, da statsminister Mette Frederiksen lovede mere fertilitetsbehandling på direkte tv i sin nytårstale. Hun er ufrivilligt barnløs på grund af et syndrom, som fertilitetsbehandling ikke kan ændre på. Nu håber hun, at vejen er banet for, at også hun kan få den hjælp, hun drømmer om.