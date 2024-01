Politik Abonnement

Partier er klar til at lempe loven om rugemødre: »Man bør tage ansvar som land«

Statsminister Mette Frederiksen (S) lovede i sin nytårstale mere fertilitetshjælp til par, der kæmper mod barnløshed. Men for nogle er fertilitetshjælp ikke nok, og flere partier erklærer sig derfor klar til at lempe lovgivningen for brug af rugemødre.