Ulrik Bie: Europas syge mand er tilbage i det fine selskab efter hestekur. Det er et vigtigt signal

Grækenland har endelig fået anerkendelse for det enorme genopretningsarbejde, der har fundet sted de seneste år. Der var sirenesang om nemme løsninger undervejs. Mange fejl blev begået. Men udviklingen i et tidligere rigt land på den anden side af jorden viser, at den smalle vej var den rigtige.