Revolutionen er begyndt. Argentina hopper ud i det ukendte

Javier Milei er nu præsident i Argentina og har fra første dag sat gang i den revolution, som han har lovet de desperate argentinere. Milei sætter fingeren på det ømmeste punkt i det argentinske samfund. Men det er også her, at der er mest på spil for dem, der har nydt godt af den gavmilde stat. Der venter drama forude.