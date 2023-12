Internationalt Abonnement

Svenskerne tør, nordmændene gør, så hvad holder Danmark tilbage? Endnu et besøg rejser centralt spørgsmål

Igen overhaler et nordisk naboland Danmark indenom, når en norsk politiker besøger Taiwan. Det udstiller et paradoks, for Danmark har europarekord i investeringer på øen. Nu er spørgsmålet, hvorfor politikernes rejselyst er sat på pause.