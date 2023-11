Internationalt Abonnement

De kalder ham den asiatiske Donald Trump. Og han er ekstremt dårligt nyt for Kina

Han har skabt firmaet, der står bag indmaden i din iPhone. Nu vil han være præsident og kæmper for et mildere forhold til Kina. Hans utraditionelle kandidatur splitter Taiwan, men vækker vrede i Kina og er nu endt som et mysterium.