Jordans dronning fremhæver palæstinensernes ret til at forsvare sig selv: »Selvfølgelig har hun en pointe i det«

I en køretur i mørket mellem Ramallah og Jerusalem forsøger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) at give sit bud på en mulig fred og anklager om apartheid. Og har palæstinenserne – ligesom Israel – en ret til at forsvare sig selv? Samt hvad der er anderledes i dag, end da Løkke selv som ung var i Afghanistan for at støtte kampen mod en besættelsesmagt.