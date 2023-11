Internationalt Abonnement

Må man støtte med et »men«. Lars Løkke insisterer på det i Israel

Den skarpe danske debat om konflikten i Mellemøsten er ifølge Lars Løkke ofte uden nuancer. I Israel og Palæstina virker gråzonerne i øjeblikket ofte helt og aldeles forsvundet. Budskabet om, at der er brug for et men, hang i luften, da Danmark mødte frem i Jerusalem.