Første besøg gjorde Berlingskes gastronomiredaktør salig. Anden gang fik han en italiensk åbenbaring

Restaurant: Siden den italiensk restaurant, Enomania, åbnede for 15 år siden, har den været hamrende populær. Det forstår man godt, skriver Berlingskes Søren Jacobsen Damm, efter at have genbesøgt den nyklassiske ristorante for enden af Valby Bakke. Bagefter var han nærmest lykkelig.