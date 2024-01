Virksomhed lader medarbejdergoder synke helt ned til studentermedhjælperniveau. Her er årsagen

I medicinalfirmaet Merck Danmark gør man bevidst meget ud af medarbejderplejen. Det skyldes, at selskaber som Novo Nordisk støvsuger mange medarbejdere i branchen, og at arbejdsgiverne derfor må oppe sig for at kunne tiltrække og fastholde talent. Det fortæller Mercks HR-chef, Jacob Frahm, og Rikke Pihl Larsen, der er studentermedhjælp. Fold sammen

