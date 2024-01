Arbejdsliv Abonnement

Rikke er studentermedhjælper i life science-virksomhed. Hun kan godt mærke, at der er rift om hendes slags

Det er gode tider at være lønmodtager. Medarbejderplejen bliver skruet op for at holde på den unge arbejdskraft, der er rift om. Det siver endda nedad i lagene. Det oplever Rikke Pihl Larsen, der er ansat som studentermedhjælper hos medicinal- og medicovirksomheden Merck.