35-årig britisk koreograf meldt død efter krænkelsessag på Det Kongelige Teater

Den bare 35-årige stjernekoreograf Liam Scarlett er afgået ved døden, oplyser hans familie ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters. Udmeldingen kommer efter, at det fredag kom frem, at den britiske koreografs kommende forestilling »Frankenstein« på Det Kongelige Teater i København er blevet aflyst på grund anklager om krænkende adfærd fra Scarletts side. Familien oplyser ikke, hvornår den 35-årige koreograf er død.

»Vi er dybt berørte af nyheden om Liam Scarletts død. Vores tanker går til hans efterladte. Vores fokus er nu på vores medarbejdere og på at hjælpe og støtte dem i den kommende tid,« lyder det i en skriftlig udtalelse fra teaterchef Kasper Holten.

Den uacceptable adfærd fra koreografens side over for flere personer blandt Det Kongelige Teaters medarbejdere fandt sted under prøveforløb i 2018 og 2019 i forbindelse med Scarletts forrige forestilling på teatret, Spar Dame.

I 2020 var samme Liam Scarlett også genstand for en undersøgelse i Royal Ballet i London efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. Selvom undersøgelsen ikke fandt »nogle sager at følge, hvad angår studerende ved Royal Ballet School«, ophørte Liam Scarletts ansættelse ved den britiske ballet.

Også Queensland Ballet i Australien aflyste i 2020 en ballet, som Liam Scarlett stod for, selvom den australske ballets egen undersøgelse ikke fandt noget bevis for dårlig adfærd, skriver The Guardian.

»Det er med stor sorg, at vi må annoncere vores elskede Liams tragiske og alt for tidlige død,« lyder det ifølge blandt andet den britiske avis The Sun i erklæringen fra Scarletts familie.

»Vi er dybt bedrøvede over at høre nyheden om Liam Scarlett's død. Vores tanker er hos hans venner og familie i denne meget sørgelige tid,« lyder det på Scarletts tidligere arbejdsgiver Royal Operas officielle twitter konto.

Ballettens vidunderbarn

»Den britiske ballets nye koreofiske vidunderbarn,« har The New York Times kaldt Liam Scarlett, som var den yngste koreograf nogensinde til at lave en helaftensballet på Royal Ballet i London.

Den danske operasanger Jens-Christian Wandt, som hver år laver en forestilling under navnet Verdensballetten, har gennem de sidste ti år, siden starten af Scarletts karriere, opført flere af hans balletter. Wandt har ved flere lejligheder mødt Scarlett, som han kalder »en helt særlig kunstner«.

»Scarlett var oprindelig balletdanser ved Royal Ballet i London, men ikke nogen stor balletdanser. Men så begyndte han at koreografere allerede i en ung som 25-26 år, og det viste sig, at han var virkelig dygtig til det. Han skabte helaftenens balletter til Royal Ballet. Han fik lov til at sætte nogle af de forestillinger op, som man kunne kalde arvesølvet, Svanesøen f.eks., som de var nogle af verdens bedste til at danse,« siger Jens-Christian Wandt.

»Spar Dame, som han skabte på Det Kongelig Teater for to år siden, er noget af det bedste helaftensballet, der har været på Det Kongelige Teater i nyere tid. Så han var virkelig en kæmpe stjerne,« siger Jens-Christian Wandt.