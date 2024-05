Nyhedsanalyse Abonnement

Pernille Skipper sælger ud – prisen for at rejse millioner til kriseplan er tårnhøj

Hvis Pernille Skippers plan er at skabe en stærk fortælling om andelseje og bæredygtighed, så harmonerer det dårligt med at sælge adgang til medlemmerne for en børsnoteret bank. Omvendt så må man sige, at Skipper holder sig til planen – kriseplanen – med salget af Coop Bank.