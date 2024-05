Politik Abonnement

Skal Søværnets krigsskibe bygges i Danmark? Ekspert er ikke afvisende, men der er store risici

For knap to år siden drømte regeringen om at lægge ordrer for 40 milliarder kroner til danskbyggede krigsskibe de næste 20 år. Tirsdag barslede et nationalt partnerskab med en plan for, hvordan det kan ske. For lige nu er der ikke nogen i Danmark, som er i stand til at bygge et krigsskib.