Thomas Bernt efter dramatisk udvikling: Anholdelsen af tidligere Carlsberg-ansatte må sætte tankerne i gang hos to-tre danske giganter

Anholdelsen af to tidligere Carlsberg-topchefer i Rusland er en »alvorlig advarsel« til virksomheder i Rusland.

Sådan lyder vurderingen fra Berlingskes erhvervsredaktør, Thomas Bernt Henriksen:

»Fængslingen af de tidligere Carlsberg-ansatte er markant optrapning af spændingerne mellem Rusland og det internationale erhvervsliv,« siger han.

Hans udtalelse kommer, efter at det tidligere i dag kom frem, at to tidligere topfolk fra Carlsbergs russiske selskab Baltika er blevet anholdt i Rusland. En tredje er også mistænkt i sagen, men nåede at undslippe og befinder sig nu i København.

Det russiske medie Fontanka skriver, at de er mistænkt for at overføre licensrettigheder fra Baltika til Carlsberg både før og efter det dekret, som Putin sendte ud i sommer. Dekretet betød, at der blev indsat en ny ledelse for Carlsbergs russiske forretning. Den nuværende ledelse har ifølge Financial Times tætte forbindelser til præsident Putin.

Carlsberg har kaldt beskyldningerne »falske« og et forsøg fra Ruslands side på »at retfærdiggøre deres ulovlige overtagelse« af Carlsbergs russiske forretning.

Den ene topchef, som er blevet anholdt, er Denis Sjerstennikov, som har været en af de mest fremtrædende topchefer i Carlsberg. Han har nemlig stået i spidsen for Baltika, som er det russiske selskab i Carlsberg.

Anholdelserne har fundet sted, efter at Carlsberg gennem en længere periode har forsøgt at afhænde sin russiske forretning. Allerede i marts 2022 – en måned efter Ruslands invasion af Ukraine – meddelte virksomheden, at den ville forlade Rusland.

Men det var først i begyndelsen af sommeren, at Carlsberg kunne annoncere, at man havde fundet en køber til den russiske forretning. Et salg blev imidlertid forhindret, da præsident Putin underskrev et dekret, som betød, at den russiske stat midlertidigt overtog kontrollen med Carlsbergs russiske forretning.

Thomas Bernt Henriksen kalder dagens udvikling i sagen for alvorlig:

»Fængslingen af de to tidligere ansatte og oplysningen om, at en tredje betroet medarbejder er undsluppet, illustrerer de betydelige politiske risici, virksomheder løber ved at agere i Rusland. Carlsberg fastslår torsdag, at anklagerne mod deres tidligere medarbejdere er helt grundløse. Kendsgerningen er, at retssikkerheden intet er værd i Rusland,« siger Berlingskes erhvervsredaktør.

Mens en række danske virksomheder har forladt Rusland, fortsætter andre virksomheder deres forretninger i landet, der siden februar 2022 har ligget i krig med Ukraine.

Det handler blandt andet om isoleringsvirksomheden Rockwool og skogiganten ECCO, som begge har modtaget hård kritik for deres fortsatte tilstedeværelse i Rusland.

»De må selvsagt fundere over, hvad fængslingen af de tidligere Baltika-ansatte betyder for dem. Der må være andre virksomheder, som har tidligere ansatte i Rusland, som må se med stor alvor på, hvad der sker lige nu,« siger Thomas Bernt Henriksen.

Erhvervsredaktøren rejser også spørgsmålet om, hvorvidt det kan få konsekvenser for tidligere ansatte i danske virksomheder, som tidligere har opereret i Rusland.

»Danfoss solgte alle sine russiske aktiviteter i Rusland i sommeren 2022, så her må man også spørge, om den russiske regering vil gå efter nogle af deres tidligere betroede medarbejdere.«

Carlsbergs farvel til Rusland er et af de mest dramatiske stykker erhvervshistorie nogensinde. Efter manges opfattelse var bryggeriet for længe om at træffe beslutningen om at forlade landet. Siden blev processen forsinket, og gang på gang rystede omverdenen på hovedet.