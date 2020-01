Slankeklinik betaler TV-stjerner for at forherlige indsprøjtninger med Novo-medicin

Tag nogle indsprøjtninger, og kiloerne vil rasle af.

Det er i kort form den historie, som TV-kendisser fra Storbritannien turnerer rundt med på sociale medier.

En stribe forskellige onlineapoteker og klinikker tilbyder og sælger slankemedicin, hvor især en klinik ved navn Skinnyjab med to britiske kendisser som trækheste har været med til at gøre slankeindsprøjtninger populære i Storbritannien.

Skinnyjab reklamerer på sin hjemmeside med, at klinikken tilbyder særlige vægttabsprogrammer, som »fjerner sult fra ligningen«.

Hemmeligheden bag den formulering er, at den britiske klinik benytter sig af slankemedicin fra danske Novo Nordisk, der kan regulere appetitten ved at skabe en følelse af mæthed.

I et skriftligt svar til Berlingske afviser Novo Nordisk at have noget som helst at gøre med britiske Skinnyjab.

»Hos Novo Nordisk bekymrer vi os først og fremmest om vores nuværende og fremtidige patienters velfærd, og det er vigtig at skelne mellem selve produktet Saxenda og forskellige individuelle vægttabsprogrammer. Novo Nordisk har ingen forbindelse til nogen af disse vægttabsprogrammer, og vi billiger ikke brugen af nogen som helst af vores produkter uden for de godkendte indikationer,« lyder det fra Adam Burt, der er ansvarlig for Novos Nordisks fedmeforretning i Storbritannien.

Slankeklinikken Skinnyjab går en anelse stille med dørene om, at selskabet bruger Novo-medicin som en form for hjørnesten i sit forretningskoncept, men har dog ved flere lejligheder erkendt, at der er tale om Novo-midlet Saxenda.

FAKTA Saxenda - Novos slankemiddel Novo Nordisk er primært kendt for sine produkter til behandling af diabetes, men lancerede for nogle år siden sit første middel mod fedme.

Novo-midlet med navnet Saxenda er nu blevet lanceret i mere end 40 forskellige lande og er vigtig drivkraft for det danske medicinalselskabs salgsvækst.

I 2018 landede Novos fedmemedicin et samlet salg på næsten fire milliarder kroner – en stigning på over 50 procent fra året før. FOLD UD

Klinikkens ejer har også tidligere publiceret et langt forsvarsskrift for brugen af Saxenda på den britiske slankekliniks hjemmeside, hvor det bliver beskrevet, at mindre end en procent af klinikkens patienter bliver ramt af bivirkninger ved brug af Saxenda.

Novo Nordisk havde for et par år siden fat i kraven på den britiske slankeklinik, da selskabet i en periode slet og ret klistrede sit eget mærkat oven på Novos Saxenda-penne, så det officielle Novo-logo ikke længere var synligt.

Den praksis fik Novo Nordisk stoppet ved at rasle med den juridiske sabel.

Tusindvis af patienter

Problemet for Novo Nordisk er dog, at den danske virksomhed ikke kan stille ret meget op over for klinikker som Skinnyjab, så længe selskabet ikke forbryder sig mod Novos varemærke.

Sagen er nemlig den, at Skinnyjab er klassificeret som en receptudskrivende klinik og derfor har mulighed for at sælge Saxenda som et middel mod vægttab.

Skinnyjab oplyser selv, at selskabet over årene »har hjulpet over 10.000 patienter«.

I et forsøg på at nå ud til endnu flere med sit slanketilbud benytter Skinnyjab sig i særlig grad af britiske kendisser, der deler de glade slankebudskaber på sociale medier.

En af de kvinder, der promoverer slankebehandlinger hos Skinnyjab, er sangerinde og skuespiller Kerry Katona, som tidligere har været en del af popgruppen Atomic Kitten.

I et opslag på Instagram i slutningen af december proklamerede hun, at hun med sin slankeindsprøjtning ved hånden ikke længere behøvede at føle skyld over at kaste sig ind i et større indtag af mad i julen.

Kerry Katona har til flere britiske tabloidmedier fortalt, at hun siden august har tabt over 12 kilo. Den 39-årige kvinde lægger ikke skjul på, at hun bliver betalt for at promovere vægttabsprogrammet fra Skinnyjab.

Hun lægger heller ikke skjul på, at hun selv benytter sig af vægttabsindsprøjtninger, som altså stammer fra Novo Nordisk.

Gennem det seneste års tid er behandling med vægttabsinjektioner blevet mere og mere populære i Storbritannien.

Over for den britiske TV-station ITV kritiserede læge og ernæringsekspert Zoe Williams i december, at kendisser omfavner og reklamerer for vægttabsindsprøjtninger, fordi det fremstiller midlerne som en form for »wonderdrugs«.

»Personligt synes jeg, at det er uansvarligt og farligt, fordi de foregiver, at man kan opnå enorme vægttab ved at bruge dette stof. Sandheden er bare, at det kan man ikke. Man er stadig nødt til at gå på diæt og træne,« sagde Zoe Williams til ITV.