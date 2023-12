Virksomheder Abonnement

Sam Altman har i årevis forberedt sig på alverdens dommedagsscenarier. Nu har han overlevet en flodbølge af en helt anden slags

Topchefen i og medstifteren af OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, er tilbage på sin post efter en tsunami, der truede med at jævne hele firmaet med jorden. Sam Altman er vant til at stå over for skeptikere – og til enhver tid forberedt på, at alt kan gå galt. Men var han forberedt på, at det også kunne gå galt for ham selv?