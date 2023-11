Virksomheder Abonnement

Kryptokonge dømt for kæmpe milliardsvindel

En af de største finansskandaler nogensinde sender 31-årig tidligere mangemilliardær ind i historiebøgerne ved siden af dømte koryfæer som Bernie Madoff. Han risikerer nu årtier bag tremmer for at have trukket penge ud af verdens største kryptovalutabørs og brugt dem til private investeringer – og politisk smøring.