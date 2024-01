Virksomheder Abonnement

Freddy Hejgaard har en million på spil i langstrakt sag: »Det er så udmattende, at man ikke drømmer om det«

Næsten 50.000 sager om coronakompensation mangler fortsat at blive afgjort, og et massivt milliardbeløb er på spil. Freddy Hejgaard havde helt undladt at søge hjælpepakker, hvis han havde vidst, hvordan det ville ende for ham.