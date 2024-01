Virksomheder Abonnement

Nippers skæbnestund: En særlig fortælling har fulgt Ørsteds topchef i tre katastrofale år. Nu skal han aflive den

På hans vagt har Ørsteds aktionærer tabt langt over 400 milliarder kroner, og efter tre svære år hviler alles øjne nu på Mads Nipper, der snart får sidste chance for at vende skuden. Men for at gøre det, skal han både overkomme sin egen største svaghed og kvæle en sejlivet fortælling.