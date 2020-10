Detailgigant giver medarbejdere rekordstor bonus: Elev får 95.000 kr.

Selv om flere af Jysks butikker også var ramt af forårets nedlukning, er møbelkæden kommet godt ud på den anden side.

Så godt, at medarbejderne nu gennemsnitligt får en årsbonus på 34.000 kr. Det er det højeste beløb, firmaet nogensinde har udbetalt, oplyser kæden i en pressemeddelelse.

»Medarbejderne i butikkerne får bonus, efter hvor godt salget har været i netop deres butik. Så når de har fået en stor bonus, er det, fordi det er gået godt for Jysk. Samtidig er medarbejderne i Jysk-butikkerne jo nogle af dem, der ikke har haft mulighed for at arbejde hjemme, men som derimod er mødt på arbejde hver dag for at holde hjulene i gang gennem hele coronaepidemien,« siger Bo V. Andersen, der er landechef for Jysk i Danmark.

I det skæve regnskabsår 2019/2020 har Jysk haft en rekordomsætning på 30,5 mia. kr. Det er 7,6 procent højere end sidste regnskabsår.

Da bonussen bliver fordelt ud fra, hvor meget den enkelte butik har solgt for, er der forskel på, hvor meget de enkelte medarbejdere har fået. Fuldtidsmedarbejdere, der har været ansat i hele regnskabsåret, har fået udbetalt mellem 5.400 og 95.000 kr.

Elev har fået 95.000 kr.

Fuldtidsmedarbejderne i butikken på Marsvej i Randers løb med den største bonus og fik hver 95.000 kr. Det gælder både butikschefen og eleven.

Landechefen forsikrer, at alle har fået en bid af kagen, også selv om nogle butikker har været hårdere ramt af krisen end andre. For eksempel var de butikker, der er placeret i indendørs butikscentre, lukket i foråret på grund af coronavirus.

»De ansatte i de butikker arbejdede i den periode i andre nærliggende Jysk-butikker, og derfor skal de selvfølgelig ikke snydes for bonus. De har derfor fået bonus i forhold til vores gennemsnitlige salg i Danmark i den periode, hvor butikkerne var lukket,« siger Bo Andersen.

Der er ca. 1.250 ansatte i danske Jysk-butikker på nuværende tidspunkt. Kæden driver 2.900 butikker i 51 lande.