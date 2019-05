Nye Borgerlige-spidskandidat anholdt og sigtet af politiet: »Der skal åbenbart slås ned på islam-kritikere«

Spidskandidat for Nye Borgerlige i København, Jeppe Juhl, er onsdag morgen blevet anholdt af Københavns Politi.

»Jeg kan bekræfte, at jeg i morges klokken 07.15 blev anholdt, indbragt til afhøring på Station Bellahøj og sigtet,« siger Jeppe Juhl.

Juhl oplyser, at han er sigtet efter straffelovens 264d for som ansvarlig for netmediet Newspeek at have delt den blodige drabsvideo fra Marrokko, der viser halsoverskæringen af en dansk og en norsk teenager i december. Han nægter sig skyldig.

»Jeg har ikke været ansvarlig for Newspeek i to år. Og jeg har aldrig set den video og kunne aldrig nogensinde drømme om at dele den,« siger Jeppe Juhl.

Han siger, at de fire betjente, der anholdt ham, ransagede hans hjem og beslaglagde hans computer, var »yderst venlige og professionelle,« men at der må »ligge et politisk motiv bag«.

»Der skal åbenbart slås ned på islam-kritikere inden valget,« siger han.

Også Steen Raaschou, der er redaktør af højre-netmediet »Snaphanen«, er onsdag blevet sigtet for at have delt drabsvideoen i december.

»Jeg offentliggjorde et screenshot af halshugningen, der var ret sløret. Man kunne se lidt blod. Og så linkede jeg til en anden netavis, hvor der var et link til selve videoen. Jeg tænkte ikke dengang nærmere over det. Min hensigt var ikke at krænke nogen, på den anden siden tænkte jeg, at der ikke var noget galt i, at folk så, hvad der faktisk var sket,« siger han.