Samfund Abonnement

FNs store COP-møder HAR skabt klimafremskridt: Nu er det altafgørende spørgsmål, om Dubai-mødet bliver et stort tilbageskridt

EUs delegation truede mandag aften med at forlade COP28 i Dubai, efter at et svagt og nærmest sort udkast til en slutaftale landede på ministerbordene. Men det er ikke ensbetydende med, at de store FN-klimamøder er spild af penge og kræfter. Her er dokumentationen.