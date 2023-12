Samfund Abonnement

Den fossile magtkamp spidser til i Dubai: Kommer CO₂-fangst til at forlænge oliealderen?

Klimamødet i Dubai byder på et voldsomt fremstød for fangst af CO₂ – fra hundredvis af lobbyister. Er teknologien bare en undskyldning for at forlænge den fossile æra, som klimamødet egentlig bør sætte en slutdato på? Vi har spurgt en af de centrale lobbyister.