En fest i hjemmet i Gentofte overraskede. Nu vil Sophie Møller følge en ny strategi, når hendes yngste datter begynder at drikke alkohol

Næsten hver anden forælder til teenagere er bekymret over deres barns alkoholforbrug, viser en ny undersøgelse. En af de forældre er Sophia Nue Møller, der er mor til tre. Erfaringerne med hendes to ældste børn har gjort, at hun vil gå anderledes til værks, når hun inden længe skal begynde at tale om alkohol med sin 13-årige datter.