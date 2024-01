Samfund Abonnement

Demonstranten fik revet et skilt med politiske budskaber ud af hænderne – »dybt problematisk«, mener parti, som anbefalede demonstrationen

Flere organisationer, som anbefalede at deltage i den propalæstinensiske demonstration i København søndag, tager nu afstand fra, at en demonstrant fik revet et skilt ud af hænderne.