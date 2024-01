Samfund Abonnement

Hun demonstrerede for et Palæstina uden Hamas – og blev angrebet af andre demonstranter

Søndag demonstrerede Jaleh Tavakoli for et Palæstina uden Hamas. Det resulterede i, at hun fik frataget sit skilt og sendt væk fra demonstrationen. Ifølge hende selv vidner det om en omfattende støtte til Hamas ved propalæstinensiske demonstrationer.