For 21 år siden blev DF-profil overfaldet. For nylig fik overfaldsmanden næsten statsborgerskab: »Det er jo rystende«

Stik imod loven stod en dømt voldsmand til at få statsborgerskab. Udlændinge- og Integrationsministeriet anede ikke, at den pågældende var dømt, før et tip fik det til at undersøge sagen. Sagen rummer et problem, som ministeriet i fem år ikke har kunnet løse. »Rystende,« lyder reaktionen fra offeret.