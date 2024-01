Samfund Abonnement

Danskernes favoritbil blev i dag markant billigere. Overvejer du at slå til, giver forbrugerøkonom et afgørende råd

Godt et år efter at Tesla sænkede priserne, smider bilproducenten endnu en prisbombe. Her er det vigtigste, du skal have med i dine overvejelser, før du svinger dankortet.