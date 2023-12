Samfund Abonnement

Ældreministeren giver et kig ind bag kulissen i fremtidens ældrepleje. Og bliver stille i 8 sekunder, da hun bliver stillet et simpelt spørgsmål om Mette Frederiksen

Moderaternes ældreminister er nu klar til at give et kig ind bag kulisserne, mens en omkalfatring af ældreplejen er under opsejling. Mange konkreter udestår, men ministeren fortæller, at udspillet blandt andet handler om muligheden for tilkøbsydelser, plejehjem styret af bestyrelser – og så et spørgsmål, som ministeren skal bruge et langt tilløb for at svare på.