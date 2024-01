Politik Abonnement

Hun slog alarm et år inden truende miljøkatastrofe: »Der er nogen, der ikke har lyttet til os«

Byrådsmedlem Frida Valbjørn Christensen (EL) er dybt frustreret over, at borgmester Torben Hansen (S) og kommunen ikke lyttede, da hun sammen med andre lokalpolitikere advarede om risiko for jordskred ved Nordic Waste for knap et år siden.