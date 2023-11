Politik Abonnement

Han er folketingsmedlem og psykolog og ser to årsager til det »stigende ubehag« ved arbejde. En af dem er en mig-mig-mig-kultur

Rasmus Lund-Nielsen (M) mener, at der breder sig et »stigende ubehag« ved arbejde hos danskerne, og at det er en bombe under velfærdssamfundet. Derfor bør flere velfærdsydelser bindes op på den enkeltes arbejdsindsats, mener folketingsmedlemmet.