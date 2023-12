Politik Abonnement

Folketingets formand åbner debat om politikernes arbejdsvilkår: »Jeg har et udtalt ønske om at lave politik om, så det bliver lidt lettere«

Noget skal ske med arbejdsvilkårene for folketingsmedlemmerne, som alt for ofte kæmper med stress, slår Folketingets formand, Søren Gade (V), nu fast. Et internt debatoplæg nævner muligheden for en række mere eller mindre markante ændringer, som indbefatter færre udvalg, færre mødefri uger og opdeling af maratondebatter i salen.