Da finansministeren skulle have taget billeder til sin Instagram, foreslog kommunen et berygtet plejehjem – så gik hans sekretær i aktion

Dagens politiske overblik: Socialdemokratiske spidser har slebet de retoriske sabler. Og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) får kritik for at hemmeligholde central del af en forligsaftale. Hele dit politiske overblik her.