USA går til valg: »Its the economy stupid«

Næste uges primærvalg i Iowa sparker det amerikanske valgår i gang. Frem mod november vil den politiske dagsorden svinge mellem personfnidder og substans, men ét spørgsmål kan blive særdeles afgørende for valgets udfald: har amerikanerne det bedre end for fire år siden? Berlingske forsøger at give et svar.