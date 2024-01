Økonomi Abonnement

Ulrik Bie: Lyt ikke til økonomer, der aldrig tager fejl

Et nyt år med nye forudsigelser om, hvad der venter forude. Vi gør det hvert år. Det eneste, vi kan sige med sikkerhed om det kommende år, er, at mange økonomer ikke er særlig gode til netop det med fremtiden. Måske fordi de heller ikke er gode til at forstå fortiden.