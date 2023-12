Ledere Abonnement

Denne leder er en skamstøtte rejst over 94 politikere

Et flertal i Folketinget har vedtaget koranloven og helt unødvendigt indskrænket ytringsfriheden i Danmark. Og dermed bøjet sig for presset fra islamistiske tyranner. Her er navnene på de 94 politikere, der stemte for.