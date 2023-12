Kulturkommentar Abonnement

Berlingskes gastronomiredaktør: Lad os få lukket »brækfabrikkerne« i Indre By

Kommentar: Det tåbelige forslag om at begrænse udeservering til kl. 22.00 er faldet, og hurra for det. Men lad os nu få lukket den virkelige plage, der vokser som en cancer i Indre By.