Yanis Varoufakis: Techgiganterne er vor tids feudalister, og vi er deres trælle. Derfor er det umuligt at regulere dem

Internetgiganterne er så fundamentalt anderledes end nogen anden sektor, at det er umuligt at regulere dem på samme måde som fortidens monopolselskaber, karteller og konglomerater. Hvis myndighederne forsøgte at splitte Facebook eller TikTok op, ville de stå over for rasende brugere, der netop er på disse platforme, fordi de er så universelle.